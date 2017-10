Presidentes do Irã e Turquia declaram oposição ao plebiscito do Curdistão

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, junto ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se comprometeram a garantir a segurança das fronteiras na região, de forma a permanecerem intactas, após o recente plebiscito de independência do Curdistão.

Tanto o Irã quanto a Turquia são contra o plebiscito, que foi aprovado com a maioria dos votos pelo "sim" na semana passada, tendo enviado tropas para suas fronteiras com a região do Curdistão.

"Não iremos aceitar a mudança nas fronteiras na região", disse Rouhani, em coletiva de imprensa com Erdogan.

"À Turquia, o Irã e o Iraque não resta opção a não ser tomar medidas sérias e necessárias para proteger seus objetivos estratégicos na região", afirmou o líder iraniano. Fonte: Associated Press.

