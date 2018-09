Presidente sul-coreano é recebido por Kim Jong-un em Pyongyang

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, desembarcou em Pyongyang nesta terça-feira, 18, para uma terceira reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que recebeu Moon no aeroporto. Os objetivos do presidente sul-coreano são elevados: tentar resolver a diplomacia nuclear paralisada, amenizar um impasse militar de décadas e promover a paz na Península Coreana.

Antes da viagem, Moon disse que irá pressionar por "paz irreversível e permanente" e por um melhor diálogo entre Pyongyang e Washington durante as conversas "de coração para coração" com Kim. O chefe de gabinete da Coreia do Sul, no entanto, minimizou a chance de que o encontro de Moon com Kim produzirá um grande progresso na diplomacia nuclear.

Moon foi recebido no Aeroporto Internacional Sunan, em Pyongyang, por milhares de norte-coreanos que se dividiram em fileiras e foram vestidos com ternos pretos. Eles acenaram com buquês de flores artificiais, com a bandeira norte-coreana e também com uma bandeira branca e azul com um mapa simbolizando a península unificada.

Soldados norte-coreanos e tropas navais se posicionaram para dar as boas-vindas a Moon e a irmã de Kim Jong-un andou em meio aos preparativos para receber o presidente sul-coreano, segundo imagens da mídia de Seul. Fonte: Associated Press.