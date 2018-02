Presidente sul-coreano ainda não discute a possibilidade de encontro com Kim

O líder sul-coreano ainda não respondeu ao convite de Kim e se limitou a afirmar que as Coreias devem "criar um ambiente" para que o encontro ocorra - Foto: Correio da Manhã

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou ter esperanças de que os esforços para abrir conversas com a Coreia do Norte nas Olimpíadas de Inverno levarão a um melhor relacionamento entre Washington e Pyongyang, assim como ajudarão a iniciar tratativas para que o Norte entregue suas bombas nucleares.

Ainda assim, Moon não respondeu a uma questão sobre o que precisa acontecer para que ele aceite o convite do mandatário norte-coreano, Kim Jong Un, para um encontro. O líder sul-coreano ainda não respondeu ao convite de Kim e se limitou a afirmar que as Coreias devem "criar um ambiente" para que o encontro ocorra.

A entrevista de Moon foi concedida no centro de mídia em Pyeongchang.