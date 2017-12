Presidente palestino diz que EUA "não tem mais papel" no processo de paz

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, afirmou nesta quarta-feira que o povo palestino não aceitará qualquer papel dos Estados Unidos no processo de paz no Oriente Médio "a partir de agora", após o presidente americano, Donald Trump, ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel.

Abbas fez os comentários durante uma cúpula de autoridades de diversos países islâmicos na Turquia, que, deve, ao final do encontro, anunciar medidas em resposta a decisão de Trump.

Abbas afirmou que a decisão do presidente americano foi um "crime" que ameaça a paz mundial. Ele pediu para que as Nações Unidas tomem o papel de liderança no processo de paz e criem um mecanismo, argumentando que Washington já não tem capacidade de cumprir esse papel.

O encontro de 57 nações da Organização de Cooperação Islâmica é também uma oportunidade para que o grupo chegue a um consenso e tome uma atitude em relação a medida de Trump. Fonte: Associated Press.