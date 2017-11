Presidente nacional da Cruz Vermelha visita Campo Grande para reestruturar entidade em MS

Júlio Cals com prefeito Marquinhos Trad - Divulgação

O Presidente da Sociedade Nacional da Cruz Vermelha no Brasil, Júlio Cals, participou, desde sexta-feira até este domingo (26), em Campo Grande de eventos para fomentar a reestruturação da Cruz Vermelha Brasileira em Mato Grosso do Sul.

Júlio e parte da direção nacional da entidade estão em comitiva com o presidente estadual - Tácito Nogueira, onde receberam do deputado Herculano Borges o diploma de visitante ilustre pela Assembleia Legislativa de MS. O Presidente Nacional da instituição também recebeu a honraria do Vereador Papy pela Câmara Municipal de Campo Grande. Nas duas ocasiões, Júlio Cals aproveitou para pedir apoio legislativo à entidade para a realização de atividades de cunho humanitário. Com este propósito, o representante da Cruz Vermelha se reuniu com o prefeito Maquinhos Trad e o secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela e, posteriormente, com o secretário Estadual de Saúde Nelson Barbosa.

Júlio Cals e sua comitiva ainda visitaram a Aldeia Urbana Água Bonita a convite do cacique Nito. Na ocasião o ex-BBB, advogado e ativista, Ilmar Renato, o Mamão, que acompanhou a visita, foi convidado pelo presidente nacional para ser porta-voz da entidade nas mídias sociais.

Neste sábado (25), a Cruz Vermelha Brasileira de MS realiza assembleia com seus conselheiros e direção, para colocar em aprovação o planejamento estratégico realizado pelo presidente da entidade em MS, Tácito Nogueira. O atual presidente foi eleito para um mandato tampão que vai até junho de 2018 e tem por objetivo colocar a casa em ordem até o final da sua gestão.

Recentemente a entidade inaugurou sua nova sede no estado, na Rua Barão de Melgaço,58, em frente a Praça dos Imigrantes, no centro de Campo Grande.

Conselheiros e voluntários da Cruz Vermelha Brasileira Mato Grosso do Sul estão em treinamento, desde a última quinta-feira em Campo Grande. É a primeira vez que o Órgão Central realiza o SINAL (Seminário de Integração Nacional). Neste seminário ocorreram simultaneamente o CBFI, Curso de Instrutor de Primeiros Socorros, as Capacitações em Planejamentos para Projetos, ODK, entre outros.