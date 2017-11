Presidente municipal de Dois Irmãos do Buriti visita Nelsinho Trad

O ex-prefeito e presidente estadual do PTB, Nelsinho Trad recebeu ontem (28) o presidente municipal do PTB de Dois Irmãos do Buriti - Divulgação

O ex-prefeito e presidente estadual do PTB, Nelsinho Trad recebeu ontem (28) o presidente municipal do PTB de Dois Irmãos do Buriti Antônio Barcelos Correa da Silva, Higor Caxias e o filiado petebista Paulo Cezar. O encontro, que ocorreu na sede do partido, contou com a presença dos vereadores Juliano dos Santos Silva (PSDB) e da professora Roseli da Silva Gomes (PROS).

“Estamos trabalhando dobrado para reestruturar o partido no Estado, são 79 municípios que percorremos e hoje estamos colhendo os frutos. Em Dois Irmãos vejo que o PTB está em boas mãos, Antônio é um grande companheiro da família petebista, e seguirá firme na luta conosco”, agradece Nelsinho.

Já o presidente do PTB em Dois Irmãos, Antônio, disse que foi um prazer poder contar com o apoio de Nelsinho.

“Eu e comissão estamos trabalhando muito para as eleições 2018, Nelsinho tem experiência, sabe como funciona a política municipal e poderá contribuir muito com o nosso Estado, as pesquisas por si só já apontam ele como futuro Senador da República, reflexo do seu trabalho,” comentou Antônio.