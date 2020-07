Presidente interina da Bolívia tem covid e se isola por 14 dias

Jeanine Áñez, a presidente interina da Bolívia, afirmou nesta sexta, 9, que está infectada com o novo coronavírus. Ela disse que permanecerá isolada durante duas semanas, até fazer um novo exame para saber se permanece com o vírus. Ela não disse se apresenta sintomas, mas afirmou estar bem. "Sinto-me bem, sinto-me forte. E vou seguir trabalhando de maneira virtual", afirmou Jeanine, de 53 anos. "Quero agradecer a todos os bolivianos que trabalham para sairmos desta crise sanitária que enfrentamos. Juntos, sairemos dela."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.