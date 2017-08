HOMENAGEM | Quinta, 24 de Agosto de 2017 - 13:49 Presidente Estadual do PTB-MS Nelson Trad Filho lembra 63 anos da morte de Getúlio Vargas Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no coração, em seu quarto, no Palácio do Catete, na cidade do Rio de janeiro, então capital federal