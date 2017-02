Presidente do TJMS recebe representantes do Grupo Viver Bem

Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran com representantes do Grupo Viver Bem / Divulgação

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Divoncir Schreiner Maran, recebeu, na última quinta-feira (16), duas representantes do Grupo Viver Bem, Margareth Pereira de Castro Bertelli e Anelza Leite Campos.

No encontro, foi apresentado o programa social que já atendeu mais de 8 mil pessoas, entre crianças e adolescentes. O presidente do TJMS falou de sua admiração pelo projeto e garantiu apoio às ações sociais que serão desenvolvidas.

O Grupo de Incentivo à cidadania e qualidade de vida – Viver Bem foi criado em 1998, por esposas de magistrados e senhoras de Campo Grande que tinham um sonho em comum: desenvolver um trabalho sociocultural no Bairro Nova Lima, periferia da Capital, usando a arte como um fio condutor para resgatar a dignidade humana.

Para isto, mobilizaram mais amigos, empresários e a sociedade campo-grandense, dando início à história do Grupo. Atualmente, são atendidas cerca de 200 crianças e jovens, que fazem aulas de balé clássico e jazz, de instrumentos musicais como violino, violoncelo, piano etc, aulas de kung-fu, inglês e informática.

Com este trabalho social, estão realizando sonhos e transformando vidas, por meio da arte e da cultura, mantendo seus princípios e objetivos de formar cidadãos éticos e solidários.

Com a formação de novos talentos artísticos em Campo Grande, foi possível criar uma orquestra e desenvolver espetáculos, em que as crianças e adolescentes tocam, dançam e cantam. No ano de 2016, os jovens do Grupo Viver Bem apresentaram o espetáculo de balé intitulado “Cervantes e Shakespeare – 400 anos de imortalidade”, realizado no Teatro Glauce Rocha.

A Orquestra já recebeu visitantes ilustres como o renomado pianista e maestro brasileiro João Carlos Martins que, por ocasião de sua passagem por Campo Grande, ficou sabendo do projeto e fez questão de conhecê-lo de perto.

Veja Também

Comentários