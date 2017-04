Presidente do TCE-MS recebe no prazo Prestação de Contas de 2016 do governo do Estado

A entrega do Balanço Geral das Contas do Governo do Estado, exercício 2016, foi feita pelo Secretário de Estado de Governo, Eduardo Riedel, e pelo Assessor Jurídico do Governo, Felipe Matos ao presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Waldir Neves, na tarde de sexta-feira (31). Também esteve presente no ato da entrega, o Ouvidor da Corte de Contas, conselheiro Osmar Domingues Jeronymo.

O presidente do TCE-MS frisou que “toda a documentação foi entregue dentro do prazo constitucional, e agora que recebemos o Balanço do Governo, faremos, então, a entrega para o conselheira-relatora, Marisa Serrano, que irá fazer o procedimento normal que está estabelecido por lei que é avaliar, analisar para depois dar o parecer final e somente depois ser posto em Sessão do Pleno para que o parecer da relatora seja votado pelos demais conselheiros no prazo de até 60 dias”.

O Secretário Eduardo Riedel, afirmou que: “Desde o início, o Governo tem buscado o equilíbrio fiscal do Estado tomando medidas, até mesmo duras, porém necessárias, visando atender aquilo que é constitucionalmente exigido do Estado, como as aplicações mínimas em saúde, em educação e entregando para a sociedade sul-mato-grossense aquilo que ela mais necessita”.

Na ocasião o presidente Waldir Neves também destacou que “o trabalho entre os poderes, cada qual cumprindo o seu papel, Executivo, Legislativo e o Judiciário só contribuem com o desenvolvimento do Estado, beneficiando a sociedade através da transparência e esclarecimentos dos gastos do dinheiro público”.

