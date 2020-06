Presidente do Sistema Fecomércio visita obra do Senac Horto prevista para ser entregue este ano

O presidente do Sistema Fecomércio-MS, Edison Araújo - (Foto: Reprodução)

Acompanhado do diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, o presidente do Sistema Fecomércio-MS, Edison Araújo, visitou na última quarta-feira (10) as obras do Senac Horto, em Campo Grande, que passa por ampliação. A previsão de entrega do novo prédio, que terá 8.800m² de área construída, é dezembro deste ano.

“Esse empreendimento é um sonho que está sendo realizado e vem para atender todo o empresariado do segmento do comércio de bens, serviços e turismo, não apenas de Campo Grande, mas de todo o Estado. Uma escola moderna, equipada com materiais de última geração, que vai facilitar o ensino-aprendizagem e garantir uma mão de obra especializada, em diversas áreas. Mesmo em um período de recessão econômica, continuamos investindo em novas obras, em espaços como este, que vai permitir a qualificação profissional para o nosso povo”, afirma Edison Araújo.

Com investimento na ordem de R$ 35 milhões, o novo prédio do Senac Horto será a maior unidade do Estado e vai garantir a oferta de cursos nos diversos segmentos nos quais o Senac atua, entre eles: Comércio, Gestão, Tecnologia da Informação, Saúde, Beleza e Estética. A obra conta com investimentos do Departamento Nacional do Senac, com contrapartida do Senac MS.

Edison Araújo acompanhou o desenvolvimento das obras - Foto: Divulgação

A capacidade inicial de operação será três vezes maior que o prédio atual, com possibilidade de ampliação futura, no formato de escalonamento. Mais do que apenas salas de aula, a nova unidade traz o conceito de integração contínua entre teoria e prática, possibilitando a perspectiva de inovação para os alunos, com ambientes pedagógicos diferenciados e inspiradores.

“Tudo isso que o mercado está tendo que se adaptar hoje, por conta da pandemia, adotando soluções digitais, é exatamente a proposta da escola, de conectar o processo de ensino-aprendizagem com a economia 4.0 e o ecossistema de inovação”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello. As tecnologias presentes nesses ambientes facilitarão a execução de projetos interativos e, principalmente, metodologias que privilegiem o trabalho coletivo e criativo, e a utilização de informações em tempo real, em conexão com a economia 4.0 e o mundo digital.

“A comunidade sul-mato-grossense vai ganhar uma escola totalmente diferente do que estamos acostumados, com uma nova metodologia de ensino, em que o aluno está no centro da aprendizagem, com os professores fazendo o trabalho de monitoramento, de acompanhamento, mas com todo o processo focado naquilo que o aluno precisa desenvolver para adquirir as competências. Esse empreendimento, o mais importante da história do Senac em Mato Grosso do Sul, reforça o compromisso da instituição em estar na vanguarda da oferta de qualificação para a sociedade sul-mato-grossense e atender assim às demandas do empresariado local”, afirma Vitor Mello.