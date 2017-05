Presidente do Senado continua internado em São Paulo

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Boletim médico divulgado na noite desta quarta-feira (3) diz que o o senador está em avaliação clínica, mas não informa o estado de saúde dele, nem a previsão de alta. Eunício está internado no Sírio-Libanês desde domingo (30) para fazer exames completos e complementares.

Em Brasília, o senador foi internado na madrugada de quinta-feira (27), após sofrer um desmaio, permanecendo no Hospital Santa Lúcia até a manhã de sexta-feira (28), quando recebeu alta. Segundo boletim médico do hospital, ele sofreu um acidente isquêmico transitório.

