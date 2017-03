Presidente do Peru pede retorno de embaixador na Venezuela após ataques

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, chamou o embaixador do país na Venezuela para consultas, numa forma de protesto após fortes ataques do governo venezuelano.

Nesta segunda-feira, a ministra de Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodríguez, chamou Kuczynski de "covarde" e "cão simpático' que trabalha nos interesses dos Estados Unidos. Há alguns dias, o presidente peruano criticou abertamente o governo da Venezuela e discutiu a necessidade de ações conjuntas para conter os problemas econômicos e políticos do país durante uma reunião, em fevereiro, com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também criticou Kuczynski, dizendo que as declarações do líder peruano eram ofensivas para os latino-americanos. Fonte: Associated Press.

