Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani afirmou estar "suficientemente otimista", após o avanço no diálogo entre a União Europeia e o Reino Unido para a saída do país do bloco.

Após reunião com o presidente do Chipre, Nicos Anastasiades, Tajani disse que a premiê britânica, Theresa May, telefonou-lhe para comentar os "recentes acontecimentos positivos" no diálogo para o Brexit.

Tajani afirmou também que o Parlamento Europeu deve tomar uma posição sobre as negociações em votação na próxima semana. Uma resolução será primeiro apresentada a líderes da UE, que determinarão se o avanço foi satisfatório e se a segunda fase do processo de diálogo entre Londres e Bruxelas já pode começar.

O presidente do Parlamento disse que o acordo anunciado mais cedo parece ser um bom começo para negociações "difíceis e complicadas".

Mais cedo, a UE e o Reino Unido disseram que houve um acordo sobre os termos do Brexit, o que abre caminho para que o diálogo avance para um futuro pacto comercial. Fonte: Associated Press.