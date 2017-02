Presidente do México "tem um problema" com cartéis de drogas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente do México, Enrique Peña Nieto, "tem um problema" com os cartéis de drogas no país e que pode precisar da ajuda dos Estados Unidos.

Em entrevista ao programa "The O'Reilly Factor", na Fox News, o republicano afirmou que ele e o presidente mexicano tem "uma relação muito boa" e que ofereceu ajuda ao país vizinho na conversa por telefone que tiveram. "Precisamos impedir as drogas de chegarem ao nosso pais e se ele não pode fazer isso - talvez possa, talvez não, talvez ele precise de nossa ajuda".

Trump reiterou a promessa de construir um muro na fronteira com o México e também afirmou que vai rever o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), para torná-lo "mais justo". "Estamos perdendo US$ 60 bilhões por ano em déficits comerciais com o México e isso não pode acontecer."

O presidente também criticou a proposta de parlamentares da Califórnia para torná-la um "Estado Santuário", onde as regras mais duras para imigração não são aplicadas com a mesma severidade e onde eles podem ter acesso aos serviços públicos independente de seu status no país.

"Acho que é ridículo", disse Trump. "Eu te digo o que são as cidades santuário - elas têm muitos problemas e um monte de crime", afirmou. (Marcelo Osakabe)

