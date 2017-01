Presidente do México diz que vai buscar acordos comerciais com membros do TPP

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse nesta segunda-feira que o país irá buscar acordos comerciais bilaterais com membros da Parceria Transpacífico (TPP) e que o México irá entrar em uma nova fase de diálogo e negociação com os EUA.

Em um discurso feito na residência presidencial, Peña Nieto disse que o México buscará proteger os migrantes e que o país irá trazer questões de comércio, migração e segurança à mesa em suas conversas com os Estados Unidos. O presidente mexicano também pediu que os EUA ajudem a conter o fluxo de armas ilegais que chegam ao país e criticou os planos de Trump de construir um muro ao longo da fronteira EUA-México.

O ministro de Relações Exteriores do México, Luis Videgaray, e o ministro da Economia, Ildefonso Guajardo, irão liderar uma delegação mexicana a Washington esta semana para iniciar conversas com funcionários do governo Trump. No sábado, Peña Nieto conversou com Trump por telefone e os dois devem se reunir em 31 de janeiro.

Os comentários do líder mexicano foram feitos após Trump retirar formalmente os EUA da Parceria Transpacífico (TPP), acordo comercial entre 12 países, negociado pelo ex-presidente Barack Obama. Fonte: Dow Jones Newswires.

