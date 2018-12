Presidente do México divulga proposta orçamentária para 2019 ao Congresso

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, divulgou neste sábado uma proposta orçamentária para 2019 que prevê um aumento moderado dos gastos, sem aumento dos impostos ou da dívida pública do país.

O plano orçamentário de US$ 289 bilhões aloca menos dinheiro do que o esperado para alguns dos principais programas sociais e investimentos de López Obrador, a fim de alcançar um superávit antes que o pagamento da dívida seja igual a 1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Os gastos do governo devem subir 6,1% em termos reais em relação ao que foi aprovado para 2018, com receita estimada em 6,3% - também em termos reais.

"Estamos tentando ser muito conservadores", afirmou o ministro das Finanças, Carlos Urzúa, em entrevista coletiva após apresentar o plano orçamentário ao Congresso.

O orçamento requer aprovação do Congresso até o final do ano, mas poucas mudanças são esperadas, já que o partido de López Obrador tem uma maioria confortável tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, dizem os legisladores. Fonte: Dow Jones Newswires.