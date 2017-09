Presidente do México decreta luto oficial e recebe telefonema de Trump

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas do terremoto de magnitude 7,1 que matou pelo menos 225 pessoas. "México compartilha sua dor", afirmou Peña Nieto na conta oficial da presidência.

O líder mexicano recebeu nesta quarta-feira um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que ambos tiveram uma conversa longa. No terremoto anterior ocorrido neste mês no México, Trump foi alvo de críticas por demorar três dias para telefonar a Peña Nieto. Fonte: Associated Press.

