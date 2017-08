Presidente do Irã promete reação se acordo nuclear for violado

O presidente do Irã Hassan Rouhani deu início a seu segundo mandato, neste sábado, prometendo uma resposta "unificada" a uma possível violação do acordo nuclear do país com potências globais, firmado em 2015. "O mundo deve saber que qualquer violação do acordo enfrentará uma reação unificada da nação e do governo iranianos", disse Rouhani, durante seu juramento na cerimônia de início de seu novo mandato como presidente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, vem classificando reiteradamente o acordo como "ruim" e, durante sua campanha eleitoral, prometeu desmontá-lo. Na quarta-feira, Trump assinou um projeto de lei que impõe penalidades aos envolvidos no programa de mísseis balísticos do Irã. Pelo projeto, também poderão ser aplicadas sanções à guarda revolucionária do Irã, assim como um embargo de armas ao país. Em contrapartida, o governo iraniano prometeu uma resposta caso o projeto se converta em lei.

Entre os mais de 130 oficiais de alto escalão da comunidade internacional presentes na solenidade estava a chefe de política exterior da União Europeia, Federica Mogherini, que acompanha o acordo nuclear do Irã. Foi a primeira vez na história do país que um grande número de autoridades estrangeiras compareceu a uma cerimônia de posse de um presidente iraniano.

Rouhani, 68, um clérigo moderado que garantiu sua reeleição 19 de maio, prometeu que o Irã buscará um "caminho de convivência e interação com o mundo". Disse ainda que, durante seu segundo mandato, o país "insistirá em um envolvimento construtivo com a comunidade global ainda mais do que antes". Fonte: Associated Press.

