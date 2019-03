Presidente do Irã mobiliza autoridades para evitar inundações no país

Em meio às inundações que atingiram 25 das 31 províncias do Irã, causando 19 mortes, feridos e deslocados, o governo do presidente Hassan Rouhani convocou reuniões ao longo do dia de hoje (27) para anunciar providências. Segundo as autoridades iranianas, serão investigadas as causas e mobilizados esforços para ajudar as vítimas.

Há seis dias, Rouhani fez a primeira reunião do novo gabinete de ministros. Ele reconheceu os esforços realizados e enfatizou a necessidade de tomar medidas urgentes para evitar novos desastres.

O presidente também disse que, embora as inundações não sejam consideradas um fenômeno raro no Irã, podem ser analisadas como “sem precedentes”.

Rouhani foi pessoalmente visitar as províncias no norte do país para conversar com moradores e orientar sobre as proviências.

* Com informações da Irna, emissora pública de televisão do Irã.