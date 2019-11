Presidente do Irã anuncia mais uma violação de acordo nuclear

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou nesta terça-feira que seu país vai começar a injetar gás de urânio em 1.044 centrífugas, em mais uma violação de seu acordo nuclear com potências globais desde que os EUA abandonaram o pacto há cerca de um ano.

Pelo acordo histórico de 2015, as centrífugas operavam sem injeções de gás.

Rouhani não esclareceu, no entanto, se as centrífugas serão utilizadas para enriquecer urânio. As injeções de gás estão programadas para esta quarta-feira (06).

O anúncio, feito por meio da TV estatal iraniana, veio um dia depois de o chefe do programa nuclear iraniano, Ali Akbar Salehi, revelar que Teerã dobrou o número de centrífugas avançadas do tipo IR-6 em operação, numa outra violação do acordo.

Cientistas iranianos também estão trabalho no desenvolvimento de um protótipo, conhecido como IR-9, que seria 50 vezes mais rápido do que o IR-1, centrífuga de primeira geração autorizada pelo acordo. Fonte: Associated Press.