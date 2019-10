Presidente do IDAMS faz palestra sobre licitações sustentáveis em Congresso Internacional

Com o tema "licitações sustentáveis", o presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) João Paulo Lacerda proferiu palestra no Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade - Foto: Divulgação

Com o tema "licitações sustentáveis", o presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) João Paulo Lacerda proferiu palestra no Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade. A palestra aconteceu na noite de ontem (24), no auditório da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em Balneário Camboriú (SC).

O congresso

??O IX Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade é uma iniciativa da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, juntamente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público e a Associação Internacional de Constitucionalismo, Transnacionalidade e Sustentabilidade.

O evento ocorre entre os dias 23 e 25 de outubro, na Univali – Campus Balneário Camboriú (bloco 7, auditório), e contará com a participação de palestrantes de renome nacional e internacional, com o objetivo de discutir acerca das inovações tecnológicas sustentáveis no Século XXI.