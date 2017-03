Presidente do Conselho Europeu descarta "ameaças" de Brexit sem acordo

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, alertou o Reino Unido nesta quarta-feira que deixar a União Europeia sem qualquer acordo formal teria como maior prejudicado o próprio país.

Com o governo britânico se preparando para, nos próximos dias, iniciar formalmente as negociações da separação com a UE, Tusk respondem a "ameaças" feitas do outro lado do Canal de que poderia ser mais proveitoso deixar o bloco sem um acordo.

"Quero deixar claro que um cenário sem acordo seria ruim para todos, acima de tudo para o Reino Unido, porque deixaria um grande número de questões sem resposta", afirmou Tusk a parlamentares europeus em Estrasburgo, na França.

"Não seremos intimidados por ameaças, e posso assegurá-los de que isto simplesmente não funcionarão", complementou.

Em junho do ano passado, os britânicos decidiram deixar a UE por receio de que trabalhadores imigrantes estivessem explorando o país e seu sistema de benefícios sociais relativamente generoso e também por acreditarem que estavam perdendo soberania com transferência de parte do poder decisório para Bruxelas.

A premiê Theresa May prometeu acionar o processo de retirada ainda este mês, o que significa que as negociações deverão ser concluídas no início de 2019. Fonte: Associated Press.

