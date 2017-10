Presidente do Conselho do Idoso conclama população a fazer doação para fundo

Rosângela explicou como funciona a doação para o Fundo Municipal do Idoso - Divulgação

A sessão ordinária desta quinta-feira (19) na Câmara Municipal de Campo Grande contou com a participação da presidente do Conselho Municipal do Idoso (CMI), Rosângela Aparecida Alves Calado, que usou a Tribuna para explicar como funciona a doação para o Fundo Municipal do Idoso.

Conforme explicou a presidente do CMI, "o Conselho dentro das suas atribuições legais criou e regulamentou o Fundo Municipal do Idoso, onde pessoas físicas e jurídicas podem doar para as entidades que estão aptas para receber o fundo. A doação pode ser destinada direto para uma entidade ou pode ser direcionada para o fundo. O dinheiro direcionado para o fundo, ao final é aberto um edital e o dinheiro que estiver no fundo é distribuído para as entidades cadastradas”, salientou Rosângela.

"Estamos aqui hoje para sensibilizar os vereadores, os empresários e a população para estarem realizando doações durante a declaração do Imposto de Renda”, solicitou.

Para fazer sua doação ao Fundo Municipal do Idoso é só acessar o site: http://www.campogrande.ms.gov.br/cmi/