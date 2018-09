Presidente do Banco Central da Argentina renuncia ao cargo

O presidente do Banco Central da Argentina, Luis Caputo, renunciou hoje (25) ao cargo. A renúncia ocorre no dia em que as principais centrais sindicais do país realizam a quarta greve geral contra o presidente Mauricio Macri, que discursará hoje na 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.



A greve – que paralisa transportes públicos, aeroportos e bancos – foi convocada contra as medidas de ajuste econômico que o presidente se viu obrigado a adotar para obter uma linha de crédito de US$ 50 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI).



*Com informações da Telam