Presidente de CPI das enchentes quer convocar Crivella para audiência

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das enchentes no Rio de Janeiro, vereador Tarcísio Motta (PSOL), disse hoje (9) que vai apresentar na próxima sessão da comissão um pedido de convocação do prefeito Marcelo Crivella. Motta disse que a convocação será para uma audiência pública na Câmara Municipal com famílias afetadas pelos temporais na cidade.

"Vamos apresentar um requerimento para convocar o Crivella para estar na Câmara dos Vereadores e ouvir diretamente os moradores atingidos e se explicar em uma audiência pública sobre a calamidade que a cidade do Rio de Janeiro vive hoje", disse ele em vídeo publicado em suas redes sociais.

Tarcísio Motta deve apresentar o requerimento na quinta-feira (11), em uma reunião da comissão, marcada para as 13h. Além do presidente, integram a CPI o relator, Renato Cinco (PSOL), e os membros Marcelo Arar (PTB), Rosa Fernandes (MDB) e Tiãozinho do Jacaré (PRB).

Em um texto postado em suas redes sociais, Motta disse que a prefeitura cortou 90% recursos para a prevenção de enchentes e 70% dos destinados à proteção de encostas. Para o vereador, a enchente de ontem e hoje era uma tragédia anunciada.

"Entre janeiro e abril deste ano, o município não gastou um centavo sequer na manutenção da drenagem urbana da cidade, nem investiu recursos em obras de contenção de encostas. Vale lembrar que neste mesmo período o Rio sofreu com três temporais. Pessoas morreram", disse o vereador.

Procurada, a prefeitura não se posicionou até o fechamento desta reportagem.