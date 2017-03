Presidente das Filipinas é alvo de pedido de impeachment

Um parlamentar das Filipinas entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Rodrigo Duterte nesta quinta-feira, acusando-o de corrupção, de violação contra a Constituição e traição da confiança pública, entre outros crimes.

"Temos a convicção de que Duterte não é apto para o cargo mais alto do país e que o impeachment é a solução legal para a situação", disse Gary Alexandro, da Câmara dos Deputados filipina.

Embora o pedido não deva receber apoio suficiente para passar, ele eleva as tensões entre parlamentares governistas e a oposição, que tenta destruir a credibilidade do presidente.

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Pantaleon Alvarez, um aliado de Duterte, as alegações do pedido de impeachment são fabricadas "estúpidas".

O forte apoio às políticas de Duterte começou a ceder nos últimos meses, após sua campanha contra as drogas deixar um rastro mais 8 mil mortos - a maioria por policiais e paramilitares. Ele também foi alvo de acusações de que teria recebido cerca de US$ 50 milhões quando foi prefeito na cidade de Davao, no sul do país. Duterte negou as acusações. Fonte: Associated Press.

