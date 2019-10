Presidente da Venezuela anuncia visita à Coreia do Norte

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, informou que vai visitar em breve a Coreia do Norte com o objetivo de fortalecer os laços bilaterais no setor militar e de cooperação econômica, devendo se encontrar om o líder do país, Kim Jong Un.

Maduro fez o anúncio em um programa de televisão transmitido na quarta-feira (2). Ele elogiou a Coreia do Norte e disse que o país suportou a pressão injusta de superpotências.

A visita é considerada uma tentativa de Maduro de promover laços diplomáticos com países que não têm boas relações com os Estados Unidos no que se refere à questão do governo da Venezuela. Entre esses países estão a Rússia e a Turquia.

O governo Trump impôs sanções econômicas abrangentes contra o governo de Maduro, em agosto.

O governo de Trump está apoiando o líder oposicionista da Venezuela, Juan Guaidó, que lidera a assembleia nacional e se declarou presidente interino.

*Emissora pública de televisão do Japão