Presidente da Turquia se reúne com Putin na Rússia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reuniu nesta sexta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a cooperação bilateral em relação à Síria e possíveis acordos no setor de energia. O encontro ocorre no momento em que Ancara vê tensões em seus laços com alguns países ocidentais.

Os líderes discutiram acordos nucleares e para um gasoduto, o comércio bilateral e a cooperação em segurança na Síria e no Oriente Médio em geral, segundo autoridades. Putin afirmou que a cooperação com a Turquia levou a um cessar-fogo na Síria. Essa cooperação aumentou no fim do ano passado, conforme a Turquia expandia sua presença militar no país para criar uma zona-tampão contra soldados curdos e militantes islâmicos na fronteira.

A Rússia e a Turquia fecharam um acordo bilateral para evitar ataques contra o outro lado em suas operações na Síria. Embora elas apoiem grupos distintos no conflito sírio, ambas enfrentam o Estado Islâmico.

A Turquia se preocupa, porém, com a melhora dos laços entre Moscou e os curdos sírios. Para Ancara, estes são uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), proibido na Turquia.

Ainda assim, o governo turco pretende impulsionar o comércio com a Rússia para quase US$ 40 bilhões, nível em que estava antes de os turcos derrubarem um avião de guerra russo em 2015, o que levou a um congelamento nos laços por quase sete meses.

Os presidentes também mostraram apoio à central nuclear Akkuyu, que a Rússia deve construir na Turquia, bem como ao projeto de gasoduto chamado TurkStream, apoiado pelos russos. O oleoduto deve levar gás russo à Turquia. Fonte: Dow Jones Newswires.

