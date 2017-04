Presidente da Turquia diz que ataque dos EUA à Síria não foi suficiente

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o ataque à Síria conduzido pelos Estados Unidos, na noite de ontem, é um "passo concreto", mas pondera que não é o bastante.

Discursando em um comício na província de Hatay, na fronteira com a Síria, Erdogan afirmou que os EUA tiveram iniciativas positivas na Síria recentemente e que a Turquia apoia todos os esforços para garantir a segurança do povo sírio.

Após saudar o ataque, o presidente turco disse que era preciso fazer mais e reiterou seu pedido para que uma "zona livre de terror" seja estabelecida. "Deixe-nos declarar uma zona de segurança no norte da Síria, na fronteira com a Turquia, que pode ter entre 4 mil ou 5 mil quilômetros quadrados; deixe-nos construir casas por lá e assentar nossos cidadãos sírios", acrescentou. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários