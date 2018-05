Presidente da Turquia chega ao Reino Unido para discutir comércio

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chegou ao Reino Unido neste domingo para discutir questões bilaterais com a primeira-ministra Theresa May. Ele se encontrará com a premiê e com a rainha Elizabeth II na terça-feira.

Antes de deixar Istambul, Erdogan chamou o Reino Unido de "parceiro estratégico e aliado" e disse que quer "continuar nossas relações econômicas sem interrupções após o Brexit".

Erdogan também discutirá com May os últimos acontecimentos no Chipre, onde a Turquia e o Reino Unido agem como garantidores, e um "plano de ação conjunto" no Oriente Médio, especialmente na Síria, Iraque e Irã. Fonte: Associated Press.