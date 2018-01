Presidente da Turquia ameaça expulsar milícias curdas de Afrin, na Síria

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o país irá expulsar as milícias curdas de Afrin, norte da Síria, enquanto militares bombardeavam a área do outro lado da fronteira.

Em pronunciamento neste sábado na província de Elazig, Erdogan ameaçou as Unidades de Proteção Popular (YPG, em curdo), dizendo que a Turquia irá intervir caso os "terroristas em Afrin não se rendam".

A Turquia considera as YPG um grupo terrorista e uma extensão dos insurgentes curdos dentro de suas próprias fronteiras. Militares turcos entraram em Idlib, região dominada por rebeldes, em outubro para monitorar a área, mas agora parecem estar mais concentrados na fronteira de Afrin.

Erdogan tem repetido que os turcos não vão permitir que militantes curdos formem um "corredor do terror" no norte da Síria.

A média turca noticiou neste sábado que o militares tem derrotado posições do YPG em Afrin do lado da fronteira turca. Fonte: Associated Press.