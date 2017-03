Presidente da Portela passa mal durante desfile das campeãs do RJ

O presidente da Portela, Luís Carlos Magalhães, de 68 anos, foi internado na madrugada deste domingo (05), após passar mal durante o desfile das campeãs do carnaval do Rio de Janeiro. Ele se sentiu mal por volta das 23 horas, em um camarote dentro da Sapucaí, no momento em que a escola, campeã do Grupo Especial deste ano após 33 anos, preparava-se para entrar na avenida.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que ele foi atendido inicialmente na Coordenação de Emergência Regional Professor Nova Monteiro (CER Leblon), na zona sul. Em seguida, o presidente da Portela foi encaminhado para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, também na zona sul, onde permanece internado.

