Presidente da Paraíso do Tuiuti culpa chuva e pintura da pista por acidente

O presidente da escola Paraíso do Tuiuti, Renato Thor, chegou por volta das 10h30 desta quinta-feira, 2, à 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova), na região central do Rio, para prestar esclarecimentos sobre o acidente com o carro alegórico da escola. Antes de entrar no local, Thor falou com a imprensa e culpou a chuva e a pintura da pista da Avenida Marquês de Sapucaí pelo ocorrido. O acidente deixou 20 pessoas feridas - três ainda estão internadas.

A avenida foi pintada recentemente, e a Paraíso foi a primeira escola a desfilar. Com a chuva, acho que o carro perdeu um pouco o controle. A chuva deixou o carro um pouco meio sem direção", disse.

Thor também rebateu o argumento do motorista do carro de que a agremiação não tinha fornecido guias suficientes para direcionar o carro. "Tinha cinco guias, dois na esquerda, dois a direita e um na frente do carro", afirmou.

O presidente da escola afirmou também que a chamada "roda maluca" do veículo, encontrada quebrada, foi danificada após o acidente. Ele disse ainda que há um engenheiro contratado pela empresa responsável por todos os carros e teria reagido com surpresa aos acidentes.

