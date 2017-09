Presidente da OAB destaca importância da profissão e das prerrogativas

Dois novos advogados receberam carteira nessa segunda-feira (4) no gabinete do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Karmouche, que destacou a importância da profissão e das prerrogativas durante discurso.

Durante a entrega, o Presidente da OAB/MS abordou que a relação de proximidade entre a instituição e os novos advogados é importante para que os direitos tanto da sociedade, como dos advogados, sejam garantidos. “A OAB age na defesa dos interesses da sociedade brasileira e do Estado Democrático de Direito. A partir de hoje, vocês, novos advogados, serão cobrados pela sociedade desse papel que temos aqui, de ônus público”, explicou Mansour.

A defesa das prerrogativas profissionais da advocacia também foi destacada pelo Presidente da OAB/MS. “A OAB tem atuado fortemente a favor das prerrogativas. As prerrogativas são um conjunto de instrumento que faz com que vocês possam exercer a profissão sem empecilhos, barreiras ou entraves. Vocês precisam exercer a profissão de vocês com plenitude, conseguir pedir acesso a inquérito policial, ver os autos, participar de todos os atos jurídicos”.

Mansour ainda citou a aprovação do Projeto de Lei que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia. “Um grande avanço, talvez o maior avanço desde o nascedouro da Ordem”.

O Secretário-Geral da OAB/MS, Marco Rocha, parabenizou os novos advogados e os convidou para participar da Ordem. “A OAB é um sistema composta pela OAB, Caixa de Assistência aos Advogados (CAAMS) e Escola Superior de Advocacia (ESA/MS). No último regimento, a Ouvidoria foi alçada a nível de sistema de OAB. Ouvidoria é aonde a sociedade pode fazer sua reclamação a OAB e o advogado pode chamar a OAB para defender suas prerrogativas”, explicou.

A Vice-Presidente da CAAMS, Herthe Brito, destacou os principais benefícios da CAAMS que estão disponíveis aos advogados. “Nós temos muitos benefícios a vocês, advogados. Nós temos farmácia, livraria, plano de saúde, dentista, auxílio funeral e auxílio maternidade”.

Os advogados comentaram da alegria e satisfação em receber o documento. “Receber essa carteira é conquista pra mim. Sempre quis ser advogada. Eu prestei o Exame de Ordem três vezes. Foi bastante tempo de dedicação, de abdicação de tempo livre, e com apoio da minha família eu consegui”, disse Karen Soares. “É gratificante ter a carteira. Eu aprendi mais amar a advocacia do que ter esse sonho desde pequeno. Então, agora eu posso trabalhar plenamente na profissão”, citou Pedro Henrique Meira.

Também estiveram presentes na entrega de carteira: o Secretário-Geral da CAAMS Euclydes José Bruschi Júnior, a Secretária-Geral Adjunta Dora Waldow; o Tesoureiro da CAAMS César Palumbo Fernandes; a Presidente do TED Marta Taques; o Conselheiro Estadual Heitor Miranda; o Presidente da Comissão de Regime Próprio de Previdência Social Ademir de Oliveira; o Presidente da Comissão de Defesa da República, da Democracia e Reforma Política, Victor Salomão; e o Advogado Alberto Santana.

