Presidente da Fundect é eleito diretor regional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Pesquisa

Campo Grande (MS) – O diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), Profº Drº Márcio de Araújo Pereira, foi eleito na sexta-feira (15.3) durante reunião em Brasília, diretor da região Centro-Oeste do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Pesquisa (Confap).

O Confap é uma organização sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover uma melhor articulação dos interesses das agências estaduais de fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Brasil. O Conselho atua na defesa da autonomia das fundações e entidades estaduais de amparo à pesquisa e na defesa da regularidade e da efetiva execução financeira dos repasses das dotações orçamentárias para as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs).

“A expectativa desta nova missão é alinhar com nossos estados vizinhos, estratégias conjuntas para a realização de ações voltadas às especificidades de nossa região. A participação da Fundect na diretoria do Confap mostra o papel de destaque que Mato Grosso do Sul ocupa cada vez mais na Ciência, Tecnologia e Inovação da região Centro Oeste”, afirma Márcio.

Os professores Evaldo Ferreira Vilela, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), e Fábio Guedes Gomes, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente.

Eleitos por aclamação pelos presidentes das FAPs presentes na primeira edição de 2019 do Fórum do Confap, Evaldo Vilela e Fábio Guedes ficam à frente do Confap até março de 2021. Eles substituem Maria Zaira Turchi (Fapeg) e Cláudio Furtado (Fapesq), que permaneceram na presidência e vice-presidência da entidade desde março de 2017.

Diogo Rondon – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect)

Foto: Fundect