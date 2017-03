Presidente da França condena alegações de Fillon sobre manipulação jurídica

O Presidente da França, François Hollande, condenou veementemente as alegações do candidato conservador à presidência do país, François Fillon, de que Hollande

Tem orquestrado operações para que Fillon desista das eleições.

Fillon disse ao canal France-2 na noite de quinta-feira que ele quer uma investigação das supostas revelações em um documento que Hollande intervém em casos jurídicos por razões políticas.

A campanha de Fillon tem passado por uma turbulência devido a acusações de corrupção.

O socialista Hollande respondeu em uma declaração dizendo que "condena as falsas alegações com a maior firmeza". Ele insistiu que nunca interveio em qualquer processo judicial, incluindo a investigação das acusações de que Fillon empregava membros da família em trabalhos fantasmas. Fillon nega a acusação. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários