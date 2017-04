Presidente da Fiems ouve demandas dos empresários de Três Lagoas nesta quarta-feira (19/04)

Cumprindo uma série de compromissos no município de Três Lagoas nesta quarta-feira (19/04), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, reuniu-se, no Espaço Empresarial do Sesi, com empresários e pais de alunos da escola da entidade para apresentar um balanço das ações do Sistema Indústria na região nos últimos dez anos e abrir um canal direto para que o empresariado local repasse as principais demandas do setor.

“Fiz questão de vir pessoalmente para abrir esse espaço, ouvir as sugestões iniciais dos empresários. E esse canal permanecerá aberto, a equipe da Fiems continuará à disposição da comunidade local para desenvolver cada vez mais o setor industrial do Estado” declarou Longen, ressaltando aos presentes que, na visão da Fiems, o País encontra-se em um momento favorável para a produção.

“O controle da inflação, a recuperação do poder aquisitivo e do poder de compra da população ilustram o cenário positivo que se redesenha. Inflação abaixo dos 4% era um sonho da classe produtiva e agora é uma realidade. Além disso, temos um montante considerável de recursos disponíveis, especialmente do FCO (Fundo Constitucional do Centro Oeste), a juros aceitáveis, e uma série de reformas propostas pelo Governo Federal que, sem dúvida, voltarão a fazer a máquina da economia girar”, detalhou o presidente da Fiems.

O gerente de recursos humanos da Metalfrio, Carlos Alberto Venegas, aproveitou a oportunidade para elogiar a atuação do Sistema Fiems, especialmente do Senai, na região de Três Lagoas. “Todo empresário que decide se instalar no município se depara com a falta de mão de obra qualificada. Diante desse cenário, o Senai não mede esforços para atender essa demanda específica. Os cursos da área de refrigeração comercial garantem certa tranquilidade ao nosso segmento”, exemplificou.

Para o gerente da área de recebimento de madeira da Eldorado, Marcos Jair Steyer, ações de integração como a promovida em Três Lagoas são de fundamental importância. “A Eldorado se beneficia diretamente dessas ações de integração. O espaço do Sesi faz com que possamos oferecer atividades de lazer aos colaboradores, ação que reflete diretamente na qualidade de vida dos funcionários e, consequentemente, na produtividade da empresa”, declarou.

Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, declarou que, como representante de entidade classista, reconhece a importância de ouvir todos os elos da cadeia produtiva para direcionar ações. “Foi isso que o presidente da Fiems veio fazer aqui hoje. Ouvir representantes de empresas, da sociedade civil organizada, com o único objetivo de desenvolver ainda mais a região de Três Lagoas”.

Visita guiada

Depois da reunião, Sérgio Longen conduziu uma visita guiada pelas dependências do Novo Sesi. Iniciado no Centro Empresarial, o tour seguiu para as quadras esportivas, piscina, laboratórios de robótica, informática e ciências, áreas administrativa e de alimentação, salas de aula, playground, secretaria escolar, estacionamento, dependências do IEL e, finalmente, o auditório.

Para o diretor da Fiems e empresário três-lagoense que dá nome ao auditório, José Paulo Rímoli, a estrutura do Novo Sesi representa uma conquista muito grande para o município e para o setor industrial. “Há muito tempo nós pleiteamos uma escola com uma estrutura como essa aqui em Três Lagoas. Como o presidente Longen falou, Três Lagoas é a capital da indústria em Mato Grosso do Sul e temos uma série de investimentos sendo atraídos para a região por causa desse título. Então mostrar para o empresariado local essa estrutura é uma vitória muito grande”, afirmou.

Já o diretor-corporativo do Sistema Fiems, Claudio Jacinto Alves, destacou que a visita guiada foi uma grande oportunidade para mostrar aos empresários e à comunidade os serviços que o Sistema oferece na cidade. “Muitas vezes as pessoas passam aqui na frente, veem essa estrutura enorme, mas desconhecem a gama de serviços oferecidos. O ISI Biomassa, que fica ao lado do novo Sesi, é um exemplo prático do quanto o Sistema Indústria está envidando esforços para o desenvolvimento da indústria no Estado”, finalizou.

Leia mais no site www.fiems.com.br ou pelo link http://www.fiems.com.br/noticias/presidente-da-fiems-ouve-demandas-dos-empresarios-de-tres-lagoas/23397

Veja Também

Comentários