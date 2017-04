Presidente da Fiems apresenta a empresários nesta quarta Novo Sesi de Três Lagoas

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresenta, nesta quarta-feira (19), a empresários e autoridades a estrutura do Novo Sesi de Três Lagoas, inaugurado em novembro do ano passado para oferecer ensino básico e atendimento empresarial à população local. Ele também realizará entrega de mochilas para os alunos da unidade e fará um bate-papo com os pais e responsáveis dos estudantes.

A agenda de compromissos do presidente da Fiems no Sesi de Três Lagoas começa às 8h30, no ginásio da entidade, com a entrega simbólica de mochilas personalizadas para os alunos do colégio. A solenidade marca o início do cronograma de entregas de mais de 3 mil mochilas aos estudantes de todas as sete escolas do Sesi de Mato Grosso do Sul, sendo que somente em Três Lagoas, 900 estudantes serão contemplados.

Mais tarde, às 9h30, Longen estará reunido com pais de alunos e empresários do município, no Espaço Empresarial do Sesi de Três Lagoas, e apresentará um balanço das ações do Sistema Fiems na região nos últimos dez anos. Em seguida, às 10h45, o presidente da Fiems segue com os visitantes por um tour pela unidade e apresentará a infraestrutura do Sesi, distribuída por 15.109,45 m².

A unidade do Sesi em Três Lagoas inclui escola com dois pavimentos, que abriga salas de aula para os ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Educação Continuada e capacidade para 2,2 mil estudantes. Há, ainda, laboratórios de ciências, informática e vivências tecnológicas (Lego), duas quadras poliesportivas cobertas com arquibancadas para 400 pessoas, duas quadras de vôlei de areia, piscina olímpica, biblioteca e cantina com área de convivência coberta.

O Espaço Empresarial conta também com um moderno auditório com capacidade para 346 pessoas, três salas de treinamento, que podem comportar, juntas, cerca de 500 pessoas, e salas para atendimento em SST (Saúde e Segurança no Trabalho). O estacionamento da nova infraestrutura do Sesi em Três Lagoas tem espaço para 200 automóveis, além de bicicletário e todo o empreendimento conta com acessibilidade garantida, como plataformas de acesso às salas de aula, ao auditório, à arquibancada, à piscina e às quadras, totalizando um investimento de R$ 34.471.675,38.

Confira a agenda do presidente da Fiems em Três Lagoas:

8h30 – Solenidade de Entrega das Mochilas no ginásio do Sesi

9h30 – Reunião com pais de alunos e empresários no Espaço Empresarial do Sesi

10h45 – Visita guiada pelo Novo Sesi

Serviço – O Novo Sesi de Três Lagoas fica na Rua Angelina Tebet, 807, Bairro Santa Luzia

