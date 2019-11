Presidente da Fiems anuncia Centro de Educação Infantil do Sesi em Três Lagoas

O novo estabelecimento de ensino da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul será edificado na Avenida Dr. Eloy Chaves, 1.060, no Bairro Vila Nova - Foto: Divulgação

Ao visitar as unidades do Sesi e Senai em Três Lagoas nesta quinta-feira (07), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, anunciou a construção do Centro de Educação Infantil do Sesi no município para crianças com até 5 anos de idade. O novo estabelecimento de ensino da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul será edificado na Avenida Dr. Eloy Chaves, 1.060, no Bairro Vila Nova, em Três Lagoas, local onde funcionou a antiga sede do até o fim de 2016.

“A unidade antiga do Sesi em Três Lagoas será demolida para construirmos a nova unidade para a Educação Infantil. Espero que até o fim do primeiro semestre do próximo ano possamos assinar a ordem de serviço para o início das obras”, projetou Sérgio Longen, revelando que o imóvel de 10 mil m² vai atender uma demanda crescente da população do município por escolas voltadas para a Educação Infantil.

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, completa que a readequação da antiga Escola do Sesi de Três Lagoas é um projeto arrojado, moderno e que, com certeza, prestará os atendimentos mais modernos na área da Educação Infantil no município. “O investimento representa uma expansão das atividades do Sesi em Três Lagoas”, ressaltou, prevendo que o Centro de Educação Infantil do Sesi se tornará uma área de ensino de referência para a região.

Ele acrescenta que o Sesi vai dedicar uma unidade inteira para a Educação Infantil por entender que a educação é a base da formação de bons cidadãos. “Caso a gente queira ter uma formação adequada dos nossos jovens, precisamos investir em educação, pois, somente por meio dela, vamos prepará-los para o mundo do trabalho, formação de cidadãos críticos e engajados”, enalteceu.

Outras unidades

Ainda em Três Lagoas, o presidente da Fiems informou novas reformas nas unidades do Senai, do Sesi e do ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa). No Senai, conforme o presidente, será reformada a oficina de tornearia, substituídos os aparelhos de ar condicionado e urbanização das áreas comuns, com paisagismo e irrigação.

Já no Sesi será ativada a guarita do fundo da unidade, proporcionando um novo acesso e melhorando o fluxo dos estudantes e visitantes, bem como a instalação de sombrites na área de estacionamento dos funcionários, a colocação de catracas e a pintura e urbanização das áreas comuns. No ISI Biomassa, serão instalados sombrites na área de estacionamento dos funcionários.

“Além de fazemos essas adequações no Sesi e Senai de Três Lagoas, vamos continuar com as expansões, visando o equilíbrio do uso da energia solar gerada com placas fotovoltaica instaladas nessas unidades, permitindo que elas alcancem acima de 50% de sustentabilidade”, garantiu Sérgio Longen.

Na avaliação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), que acompanhou o líder industrial nas visitas às unidades do Sesi e Senai em Três Lagoas, as obras que serão executadas no município demonstram que o Sistema Feims já está planejando 2020. “É um planejamento muito interessante do presidente Sérgio Longen, sempre mirando a qualificação e a inclusão, permitindo que os cidadãos três-lagoenses estejam sempre aptos para o mercado de trabalho”, declarou.

Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a gestão do presidente da Fiems continua dinâmica e alinhada com as demandas do setor industrial em Três Lagoas. “O Senai Mato Grosso do Sul é uma instituição que está competindo em alto nível tecnológico. Por isso, procuramos disponibilizar o que há de melhor para o benefício da indústria”, finalizou.