Presidente da Famasul reforça importância da Rota Biocêanica para o aumento da competitividade

Reunião foi conduzida pelo Governador Reinaldo Azambuja - Divulgação

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, participou, na sexta-feira (10) de uma reunião conduzida pelo Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, para tratar dos resultados do Corredor Rodoviário Bioceânico e de seus desdobramentos, apresentados por representantes da EPL - Empresa de Planejamento e Logística S.A e pelo Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Para Saito, a reunião possibilitou a difusão de detalhes importantes sobre o projeto, e reforça os anseios do setor, de que trará grandes benefícios ao agro de Mato Grosso do Sul. “A RILA – Rota da Integração Latino-Americana poderá aumentar a nossa competitividade e, por isso, para Mato Grosso do Sul, estado com forte vocação agropecuária, essa alternativa de escoamento é esperada com bastante ansiedade”, afirmou.

Estudos de viabilidades foram apresentados pelo coordenador-geral de assuntos econômicos latino-americanos e caribenhos do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro; Pedro Silva Barros, técnico do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e por Cícero Rodrigues de Melo Filho, da EPL - Empresa de Planejamento e Logística do Governo Federal.

Participaram da reunião o presidente da Fiems, Sérgio Longen; os deputados federais Luiz Ovando e Beatriz Cavassa, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; Secretário de Estado de Fazenda, Felipe Mattos; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, e outros representantes do setor produtivo estadual.