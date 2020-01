Presidente da Famasul reforça a importância da ciência e tecnologia para o agro sustentável em MS

Afirmação foi feita durante a abertura da Showtec 2020 - Divulgação

“Produtor rural, ciência e o fortalecimento das instituições. Esta é a composição do tripé necessário para o desenvolvimento tecnológico da agropecuária sul-mato-grossense”. A afirmação foi feita pelo presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, nessa quarta-feira (22), durante cerimônia de abertura do Showtec 2020, em Maracaju.

“Enquanto produtores rurais, temos algumas obrigações para podermos melhorar as demandas do setor e atender cada vez mais mercados. Entre elas, está a aplicação de tecnologias que priorizem o aumento de produtividade com sustentabilidade e a busca por informações e conhecimento das inovações apresentadas pela comunidade científica. Os jovens têm importante papel neste cenário de avanço”, acrescenta.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a atuação do poder público é fundamental para o avanço da agropecuária. Segundo ele, nos últimos cinco anos foram investidos mais de R$ 8,7 milhões de recursos estaduais em atividades de inovação e tecnologia da Fundação MS, que realiza o Showtec. “Só em 2019 foram R$ 1,8 milhão para potencializar experimentos e novas tecnologias que dão segurança para a produção e aumento da produtividade”, disse.

“O desempenho do agronegócio está diretamente aliado ao investimento em tecnologias e pesquisas que potencializam os resultados no campo. A Fundação MS possui hoje mais de 27 mil parcelas de pesquisa conduzidas ao ano, o que reflete produtividade, preço de venda e custo de produção”, enfatizou Luciano Mendes, diretor-presidente da Fundação MS e anfitrião do evento.

Participaram da cerimônia o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi; prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja; presidente do Sindicato Rural do município, Christiano Souza Binz; os diretores do Sistema Famasul Luiz Alberto Moraes Novaes (vice-presidente), Frederico Stella (diretor-secretário), Thaís Carbonaro Faleiros (2ª tesoureira); Mariana Urt (diretora-técnica), além de Lucas Galvan, superintendente do Senar/MS.

Marcaram presença os presidentes dos sindicatos rurais de Campo Grande, Dourados, Douradina, Chapadão do Sul, Bonito e Rio Brilhante.

Encontro Jovens da Agropecuária

O Encontro Jovens da Agropecuária também foi destaque neste primeiro dia do Showtec 2020, em Maracaju. Com o tema “Inovações que moldam o futuro do campo”, foram ministradas palestras sobre inteligência artificial e pecuária 4.0, com painel na sequência. Mais de 200 pessoas participaram do evento.

A abertura foi marcada por uma homenagem do Sistema Famasul aos integrantes da Comissão Famasul Jovem, presidida por Roberta Maia.

Saito apresentou um balanço de ações do grupo e enalteceu o engajamento dos jovens, que vêm contribuindo exponencialmente para o avanço do agro no estado.