Presidente da Eslovênia deve enfrentar ex-comediante em segundo turno

O presidente da Eslovênia, Borut Pahor, obteve o maior número de votos nas eleições presidenciais deste domingo, mas a disputa deve ir para o segundo turno, de acordo com resultados preliminares. Com a contagem quase concluída, Pahor tinha 47% dos votos. Marjan Sarec, um ex-comediante e atual prefeito da cidade de Kamnik, vinha em segundo lugar com 25% dos votos. Como nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos, um segundo turno deve ser realizado em 12 de novembro.

O presidente da Eslovênia não tem poderes executivos, mas indica o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Além disso, a opinião do presidente tem peso em questões importantes. Nove candidatos, incluindo cinco mulheres, disputaram o primeiro turno das eleições.

"Farei o possível para provar que sou a melhor escolha", disse Pahor. "Estou contente com o apoio que obtive no primeiro turno."

Pahor foi apelidado de "Rei do Instagram" da Eslovênia por sua frequente presença nas mídias sociais. Ele percorreu cerca de 700 quilômetros durante a campanha presidencial, publicando fotos e vídeos curtos ao longo do caminho. Os críticos dizem que Pahor rebaixou a presidência ao se transformar em celebridade.

Os principais temas enfrentados pela Eslovênia neste momento incluem a economia e uma disputa de fronteira com a vizinha Croácia, decorrente da desintegração da ex-Iugoslávia nos anos 1990s. Fonte: Associated Press.