Presidente da Coreia do Sul é afastada em definitivo do cargo

Em uma decisão unânime, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul votou pelo afastamento definitivo da presidente do país, Park Geun-hye, que não exercia o cargo desde dezembro, quando a Assembleia Nacional votou a favor de seu impeachment.

O afastamento de Park ocorreu após a divulgação de que a presidente teria compartilhado decisões do governo sul-coreano a uma amiga, além de ter encobertado subornos de grandes conglomerados do país, como a Samsung. A saída da presidente marca o primeiro processo de impeachment do país desde o fim dos anos 1980, quando a democracia substituiu a ditadura na Coreia do Sul.

Com a decisão, o primeiro-ministro Hwang Kyo-ahn, que acumulou o cargo de presidente interino desde a saída de Park, continuará atuando na função. O Tribunal também determinou que novas eleições presidenciais ocorram nos próximos dois meses.

Veja Também

Comentários