Presidente da Câmara se junta a Trump e critica ala conservadora do partido

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Paul Ryan, afirmou hoje que entende e compartilha da irritação do presidente Donald Trump com o grupo de parlamentares do Freedom Caucus, como é conhecido a ala conservadora do Partido Republicano.

"É bastante compreensível a frustração do presidente com não termos conseguido chegar onde queríamos", disse Ryan, se referindo a um tuíte de Trump publicado esta manhã.

Em seu perfil no Twitter, o presidente atacou a linha dura do partido, afirmando que eles "podem prejudicar toda a agenda republicana". "Precisamos lutar contra eles", escreveu Trump.

O Freedom Caucus é um dos principais grupos republicanos que negou apoio ao projeto de reforma da saúde de Trump. Sem apoio decisivo em seu próprio partido, a Casa Branca optou por tirá-lo da pauta de votação. Fonte: Associated Press.

