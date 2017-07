Presidente da Câmara prega união entre poderes para aumentar participação das mulheres na política

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha, participou do seminário “Mulheres e Participação Política”, na última sexta-feira (28), e ressaltou as obrigações dos três poderes na promoção da igualdade de gênero. Segundo ele, apesar de Legislativo, Executivo e Judiciário terem papeis específicos, somente a união de forças poderá minimizar desigualdades entre homens e mulheres.

“Hoje, intensificamos as ações da Escola do Legislativo e, através dela, disponibilizamos a Casa para que possamos multiplicar essa célula hoje aqui plantada. Temos que fazer com que essa multiplicação possa construir uma consciência. Temos, cada um, sua atribuições específicas, mas precisamos somar forças para minimizar as injustiças e discriminações. Assim, estaremos trabalhando como homens e mulheres públicos, que pensam em uma sociedade cada dia melhor”, discursou.

A palestra foi realizada pela Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro, esta tarde, no auditório do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). No evento, foram debatidos assuntos pertinentes à representação feminina nos partidos políticos nas últimas eleições.

“Penso muito que temos que deixar um legado. Nossa vida não vale a pena sem isso. A Câmara Municipal trabalha não somente para cumprir com suas obrigações legais, mas para deixar esse legado”, concluiu Rocha.

Veja Também

Comentários