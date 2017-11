Presidente da Câmara esclarece que não houve interesse político no convite que juiz Odilon recebeu para palestra

O juiz federal aposentado Odilon de Oliveira ministrou palestra em Costa Rica, durante o 4º Fórum Municipal de Combate às Drogas - Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS, Lucas Lázaro Gerolomo (PSB), afirmou que não houve nenhum interesse político no convite que o juiz federal Odilon de Oliveira recebeu para ministrar uma palestra no 4º Fórum Municipal de Combate às Drogas.

“Eu gostaria de esclarecer que o convite que a Câmara fez para o Odilon vir até Costa Rica dar uma palestra não tem nenhuma conotação política. É preciso separar as coisas! Formalizei o convite por saber que ele (Odilon) possui uma larga experiência no enfrentamento das drogas e já fez quase 500 palestras ao longo da vida, nessa temática. Trata-se de uma figura pública reconhecida nacionalmente, e portanto, que contribuiu muito com seu conhecimento durante a palestra. Não é porque o Odilon é um pretenso pré-candidato a governador que ele foi convidado. Nada disso.”, explicou o presidente do Legislativo costarriquense.

Lucas ainda lembrou que pelo fato de Odilon e o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR) manifestarem intenção de disputar o governo do estado em 2018, é natural ter havido conversações dos dois pretensos pré-candidatos nos bastidores da agenda do juiz federal em Costa Rica, mas nada ligado oficialmente à programação da Semana Municipal de Combate às Drogas.

A convite da Câmara, formalizado pessoalmente por Lucas Gerolomo, o magistrado cumpriu agenda em Costa Rica na quinta-feira (09), quando ministrou uma palestra com o tema “O papel da família e seus desafios”, para um público de mais de mil pessoas, que lotou o Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho” (Conviver). A palestra do magistrado fez parte da programação do 4º Fórum Municipal de Combate às Drogas, evento integrante da 3ª Semana Municipal de Combate às Drogas.

Odilon de Oliveira fez questão de agradecer o presidente da Câmara pela iniciativa de convidá-lo. “O vereador Lucas eu já conheço de algumas vistas e ele se revela uma pessoa de notável interesse para a sociedade, especialmente para o município. Ele desempenha o papel exemplar como legislador municipal e tem uma influência muito grande pela sua respeitabilidade em outros setores da municipalidade, e nesses eu incluo o convite que ele foi me fazer pessoalmente para eu retornar aqui a Costa Rica”, ressaltou o juiz federal.

Na palestra, o magistrado ressaltou o papel da família e da sociedade no combate às drogas e compartilhou um pouco da experiência que ele adquiriu ao longo dos 30 anos nos quais atuou como juiz federal.

Odilon também não poupou elogios ao Governo Municipal e explicou que Costa Rica executa com êxito as políticas públicas na área social, o que de acordo com ele é um fator positivo na luta contra as drogas. “Eu tenho percebido aqui, que já há muitos anos o município de Costa Rica tem sido exemplar e deveria ser seguido por todos os demais municípios do Brasil no enfrentamento dessa questão (combate às drogas), e também no enfrentamentos de todos os problemas sociais. O combate às drogas depende da atuação policial, mas principalmente de ações sociais, e aqui a gente verifica que existem ações sociais e isso atua e reflete fundamentalmente na prevenção do uso de drogas”, enfatizou o magistrado.

Marcaram presença na palestra de Odilon os vereadores Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), Ronivaldo Garcia Cota (PSDB), Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT) e Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), além do presidente Lucas, que acompanhou o juiz federal ao longo de toda a agenda do magistrado em Costa Rica, desde a recepção até a partida de Odilon.

A 3ª Semana Municipal de Combate às Drogas começou na segunda-feira (06), com encerramento na sexta-feira (10), organizada e realizada pelo Conselho Municipal Antidrogas (Comad), com apoio do Executivo e o Legislativo de Costa Rica. Ao longo desses cinco dias foram realizadas reuniões socioeducativas, palestras, blitz educativas, o 4º Fórum Municipal de Combate às Drogas e a 5ª Caminhada de Combate às Drogas (esta última na sexta-feira, dia 10).

“Queria agradecer as pessoas que se mobilizaram na Semana de Combate às Drogas. Tivemos a palestra do Doutor Odilon, com bastante público presente, culminando com a caminhada, que acho que nunca tinha sido feita com tanta gente participando. Quero dizer que Costa Rica está dando um passo muito importante. Só tenho que parabenizar o Conselho Municipal Antidrogas, também o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, Ministério Público, a Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, todos no mesmo intuito de lutar para afastar esse mal da nossa cidade”, comentou o vereador Juvenal da Farmácia, que também participou da caminhada, junto com os vereadores Artur Delgado Baird (PSC), Cocó e Lucas Gerolomo,

O vice-presidente da Câmara, vereador José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), fez um pronunciamento na sessão legislativa realizada na noite de segunda-feira (13), e aproveitou a oportunidade para elogiar a organização do evento. “Eu gostaria de parabenizar o presidente Lucas, o senhor prefeito, os demais colegas vereadores e toda a equipe que organizou a Semana de Combate às Drogas”, destacou o edil.