Presidente da Câmara dos EUA não diz se corte de tributos elevaria déficit

O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, não quis dizer nesta quarta-feira se a reforma tributária almejada pelo Partido Republicano elevará o déficit federal. Em entrevista, Ryan evitou responder a uma pergunta sobre se os republicanos garantiriam que a medida não elevará o déficit orçamentário.

Ryan disse que a situação republicana pretende revelar seus planos sobre o tema ainda neste mês, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico.

O presidente da Câmara afirmou que os republicanos querem um corte nos tributos aprovado em lei até o fim deste ano, não simplesmente tramitando na Câmara. Ele argumentou que os EUA devem começar o próximo ano já com um novo sistema tributário.

A reforma tributária é um dos principais itens da agenda do presidente Donald Trump. A Casa Branca diz que pretende com a mudança reduzir impostos para as famílias e também para as empresas. Fonte: Associated Press.

