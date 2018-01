Presidente da Câmara dos EUA defende publicação de documento sobre Rússia

Ryan disse a repórteres nesta terça-feira que "pode ter havido prevaricação no FBI" e defendeu que haja transparência na questão - Foto: Breibart

O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, saiu DEM defesa da liberação de um documento sobre a investigação da Rússia no comitê de inteligência da Casa. Ontem, o comitê aprovou a publicação da papelada.

O teor do memorando consiste em mostrar uso impróprio de vigilância do FBI e do Departamento de Justiça na investigação. Ryan disse a repórteres nesta terça-feira que "pode ter havido prevaricação no FBI" e defendeu que haja transparência na questão.

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, é improvável que o documento seja tornado público nesta terça. Segundo ela, as equipes legais e de segurança nacional do presidente Donald Trump precisam revisar o memorando antes de sua publicação. Fonte: Associated Press.