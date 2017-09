Presidente da Assembleia Legislativa participou da abertura oficial da Semana do Idoso

Na manhã desta terça-feira (26/9), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), participou, com demais deputados convidados, da abertura oficial da Semana do Idoso, promovida pelo Governo do Estado. Na sede da governadoria, foi assinado, com a presença de dez deputados estaduais, o projeto do Poder Executivo que cria o Fundo Estadual em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

O Fundo tem o objetivo de captar recursos e financiar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para o idoso. O presidente da Casa de Leis disse que o projeto será apreciado o mais rápido possível, firmando um importante passo para garantir as políticas públicas. “O trabalho da Assembleia é promover uma legislação que garanta melhor qualidade de vida a quem hoje já alcançou a melhor idade. Recebo o projeto do executivo com alegria em nome dos 24 deputados estaduais”, ressaltou o presidente Mochi.

A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa foi criada em 2015 com a finalidade de acompanhar e propor matérias para atender a população acima de 60 anos, garantindo os direitos consagrados pelo Estatuto do Idoso, como a participação cultural, educacional, política, social, econômica e de cidadania.



